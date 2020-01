„Nieuwe video toont dat twee raketten vliegtuig raakten”

Op nieuw gepubliceerde videobeelden is te zien dat het passagiersvliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij vorige week in Iran door twee raketten is geraakt. Een Iraniër plaatste de video dinsdag op YouTube, meldt The New York Times. Op eerdere beelden was de impact van de eerste raket al te zien. Iran heeft toegegeven het vliegtuig per ongeluk met een raket te hebben neergeschoten. Daarbij kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

De beelden maken volgens de Amerikaanse krant duidelijk wat er is gebeurd met het vliegtuig voordat het neerstortte. Dat gebeurde niet direct, want de piloten probeerden nog terug te vliegen naar het vliegveld van Teheran waar het kort daarvoor was opgestegen.