Nieuwe verkiezingen in Israël

Israël gaat op 17 september opnieuw naar de stembus. Het op 9 april gekozen parlement, de Knesset, heeft woensdagavond namelijk besloten zichzelf te ontbinden.

De Knesset nam deze rigoreuze stap omdat het de premier en Likud leider Benjamin Netanyahu niet is gelukt een nieuwe coalitie te vormen. De beoogde partners van Netanyahu’s coalitie, Avigdor Lieberman van de rechts-seculiere Yisrael Beytenu en de leiders van de religieuze partijen, konden het niet eens worden over de dienstplicht. Lieberman wil dat de volgende regering een wet aanneemt die vrijstellingen van dienstplicht voor ultraorthodoxe studenten aan talmoedscholen vermindert.

De Knesset ontbond zichzelf omdat Netanyahu dat zo wenste. Als de Knesset had geweigerd, was president Reuven Rivlin vandaag de consultaties met partijhoofden begonnen om een ander Knessetlid aan te wijzen een coalitie te vormen. Dat had Benny Gantz kunnen zijn van Blauw-Wit, die evenals Likud 35 van de 120 zetels haalde. Ook had een ander lid van Likud een poging kunnen doen een coalitie te vormen.

Netanyahu deed woensdagavond nog een aantal laatste pogingen voldoende steun te krijgen voor een nieuwe regering. De Arbeiderspartij van Avi Gabbay weigerde echter gehoor te geven aan zijn oproep mee te doen. Een laatste poging een compromis te bereiken tussen Avigdor Lieberman en de religieuze partijen, mislukte eveneens. Ook om zonder Liebermans partij te steunen op slechts 60 van de 120 zetels was geen optie, omdat de minister van Financiën, Moshe Kachlon, dat niet wilde.

Rivlin wees Netanyahu in april aan om een coalitie te vormen omdat hij de beste kansen leek te maken snel een rechts-religieuze regering te kunnen vormen. Een coalitie tussen Blauw-Wit en Likud behoorde niet tot de mogelijkheden, omdat Blauw-Wit niet wil samenwerken met Netanyahu, die verdacht wordt van corruptie.

Als Netanyahu zijn functie als partijhoofd had neergelegd, hadden Blauw-Wit en Likud mogelijk een coalitie kunnen vormen die steunt op een brede meerderheid in het parlement. Daarmee zou Israël de miljoenen euro’s aan verkiezingskosten hebben kunnen besparen. Netanyahu hoopt dat het volgende parlement voor een regeling die he tenminste voorlopig ontslaat van rechtsvervolging voor corruptie.