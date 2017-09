Nieuwe verdachte ‘Barcelona’ opgepakt

De Spaanse autoriteiten hebben een man opgepakt in verband met het onderzoek naar de terreuraanslagen in Catalonië. De 24-jarige verdachte onderhield volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken nauwe banden met mensen die waren betrokken bij het terroristisch geweld van vorige maand.

De Marokkaanse man speelde mogelijk een rol bij de aankoop van bestanddelen voor explosieven. De groep die de aanslagen uitvoerde had zo’n 120 flessen butaangas verzameld in een villa in Alcanar. Die ontploften echter voordat ze gebruikt konden worden bij een grote aanslag.

De overlevende leden van de cel besloten daarop voetgangers omver te rijden in Barcelona en voorbijgangers aan te vallen in de badplaats Cambrils. Door de aanslagen kwamen zestien mensen om het leven. De politie schoot zes terroristen dood. De 24-jarige verdachte is de vijfde persoon die is opgepakt vanwege het onderzoek.