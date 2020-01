’Nieuwe veiligheidsrisico’s gevonden in Boeing 737 Max’

De ingenieurs van Boeing zijn bij hun moeizame pogingen de 737 Max de lucht weer in te krijgen, gestuit op mogelijk nieuwe veiligheidsrisico’s. Die gaan verder dan de software die een rol heeft gespeeld bij het neerstorten van twee vliegtuigen. Dat schrijft The New York Times zondag.

Sinds de dodelijke crashes worden de toestellen van dit type aan de grond gehouden. De technici en de toezichthouders van het Amerikaanse bedrijf hebben bij hun onderzoek elk aspect van de Max tegen het licht gehouden. Daarbij zijn potentiële zwakheden in het ontwerp ontdekt.

Onder meer zijn zorgen gerezen over de bedrading die helpt de staart van het vliegtuig te controleren. Er wordt nu gekeken of twee essentiële bundels misschien te dicht bij elkaar liggen waardoor kortsluiting zou kunnen ontstaan. Ze uit elkaar halen is een relatief simpele ingreep. Boeing heeft tot dusver van de 737 Max ongeveer 800 exemplaren gebouwd.