Nieuwe top Noord- en Zuid-Korea in september

Noord-en Zuid-Korea houden in september een nieuwe top. De ontmoeting heeft plaats in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, maakte het Zuid-Koreaanse ministerie voor Hereniging maandag bekend.

Hoge functionarissen uit beide landen spraken met elkaar in het Noord-Koreaanse deel van het grensdorp Panmunjom. Een exacte datum is nog niet vastgesteld, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Mocht de top doorgaan, dan is het de derde keer dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in elkaar ontmoeten.

In april en mei hadden de twee ook al ontmoetingen en kwamen toen overeen een nieuwe top te houden.