Nieuwe sultan Oman is Haitham al-Said

Haitham al-Said is de nieuwe sultan van Oman. De staatstelevisie in de oliestaat bevestigt dat hij zaterdag de eed heeft afgelegd.

De 65-jarige Haitham volgt zijn neef Qaboos bin Said op, die vrijdag op 79-jarige leeftijd overleed. Qaboos was bijna 50 jaar sultan van Oman. Hij besteeg de troon na een machtsovername in 1970.

Qaboos was al geruime tijd ziek. In december onderging hij nog een medische behandeling in België. Hij was niet getrouwd en had geen kinderen. Op de staatstelevisie waren beelden te zien van zijn afscheid. Zijn kist, bedekt door de Omaanse vlag, werd door de hoofdstad Masqat gereden en overgebracht naar de grote naar hem vernoemde moskee.

Haitham al-Said, die onder Qaboos minister van Cultuur was, bestijgt de troon in een tijd van moeilijke economische omstandigheden. Oman produceert relatief gezien weinig olie en in het sultanaat heerst hoge werkloosheid en staan de staatsfinanciën onder druk.