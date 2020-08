Nieuwe stroom migranten wekt woede op Lampedusa

Een nieuwe stroom migranten heeft zondag tot grote woede geleid bij de autoriteiten op het Italiaanse eiland Lampedusa. Een vissersboot zette in alle vroegte 367 nieuwe vluchtelingen aan land. Burgemeester Totò Martello heeft de bevolking opgeroepen maandag in staking te gaan om te protesteren tegen de „angstaanjagende stilte” in Rome en om de regering te doordringen van de almaar groeiende problemen.

„Lampedusa kan deze situatie niet langer aan. Of de regering neemt onmiddellijk besluiten of op het hele eiland legt iedereen het werk neer”, zei Martello tegen het Italiaanse persbureau ANSA. Deze heersende noodtoestand is niet meer te behappen voor de lokale overheid. „De situatie is onhoudbaar”.

Het schip met de 367 migranten, onder wie dertien vrouwen en 33 minderjarigen, dreigde door het stormachtige weer te zinken en werd door de Italiaanse kustwacht naar de haven van Lampedusa geloodst. Daar stonden vertegenwoordigers van een rechtse anti-immigratiepartij te demonstreren tegen hun komst.

De opvarenden ondergingen een medisch check en werden naar een noodopvangcentrum gebracht. Daar verblijven nu inmiddels 1160 personen, volgens Martello tien keer de maximum capaciteit. De afgelopen dagen zetten nog tal van kleinere boten, vooral afkomstig uit Tunesië, naar schatting zo’n 500 migranten af op Lampedusa.