Nieuwe stap in proces Mladic voor Joegoslavië-Tribunaal op 29 mei

Op 29 mei is er in verband met de coronacrisis een zitting via telefoon of video in het hoger beroep tegen de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic voor het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Mladic kan zelf meedoen, zijn advocaat of samen, maakte het tribunaal bekend.

Een zitting eerder dit jaar moest worden uitgesteld omdat Mladic was geopereerd. Hij werd in 2017 door het hof veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Tijdens de afscheidingsoorlog in de Joegoslavische deelrepubliek Bosnië-Herzegovina (1992-1995) was generaal Mladic de militaire leider van de Serviërs in dat gebied. Hij werd berucht door zijn rol rond de inname van de enclave Srebrenica en de moordpartijen rond die plaats in de zomer van 1995, waarbij duizenden moslimmannen om het leven werden gebracht.

Bij de zitting eind mei gaat het om een zogenoemde statusconferentie, in afwachting van het hoger beroep. In de conferentie kan Mladic bijvoorbeeld de gang van zaken en zijn gezondheidstoestand aankaarten.