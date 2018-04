Nieuwe Slowaakse minister alweer opgestapt

De nieuwe Slowaakse minister van Binnenlandse Zaken heeft zijn aftreden alweer aangekondigd. „Ik stap op omdat ik de situatie niet tot rust kan brengen en de polarisatie blijft”, zei minister Tomas Drucker tegen verslaggevers.

Drucker trad pas enkele weken geleden aan als minister. Zijn vertrek volgt op grootschalige demonstraties. Betogers eisen onder meer het vertrek politiechef Tibor Gaspar, maar de minister zei geen reden te zien om hem te laan uit te sturen. „Ik denk niet dat het vertrek van Gaspar de situatie tot rust brengt”, zei Drucker.

De minister was de opvolger van Robert Kaliňák, die vorige maand opstapte. Later ruimde ook premier Robert Fico het veld. In het land was een politieke crisis ontstaan na de moord op onderzoekersjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde. Betogers eisen een grondig onderzoek naar de moorden.