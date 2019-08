Nieuwe schietpartij in de VS, nu in Ohio

In de stad Dayton in de Amerikaanse staat Ohio is een schietpartij aan de gang. Dat meldt de plaatselijke politie. Een of meerdere mannen zouden het vuur hebben geopend in of nabij een uitgaansgelegenheid in de wijk Oregon in het centrum van de stad.

Lokale media melden dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd.

Enkele uren voor de schietpartij in Dayton, richtte een 21-jarige man een bloedbad aan in de staat Texas. In een winkel van Walmart schoot hij zeker 20 mensen dood en verwondde hij minstens 26 mensen.