Nieuwe sancties VS tegen Venezuela

De Amerikaanse regering stelt nieuwe sancties in het vooruitzicht tegen de regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Een van de doelwitten van het Amerikaanse ministerie van handel is het internationaal actieve omroepconcern Globovisión Tele.

De serie sancties richt zich op instellingen en personen die in de ogen van Washington behoren tot de elite van het links-radicale regime, dat het land in bittere armoede heeft gestort. Door misbruik te maken van de door de regering bepaalde onrealistische, maar officiële wisselkoers van de Venezolaanse bolívar in verhouding tot de dollar, zouden miljarden dollars zijn gestolen door ingewijden uit het regime.

Onder hen is volgens de makers van het sanctiebeleid in de VS bijvoorbeeld Claudia Patricia Díaz Guillén. Zij beheerde een Venezolaans staatsfonds waarvan niet duidelijk is wat het nut ervan was. Globovisión zou een van de vele ondernemingen zijn waar de verduisterde dollars in zouden zijn geïnvesteerd.