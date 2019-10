Nieuwe Russisch-Oekraïense ruil op handen

Oekraïne is van plan om opnieuw een grote gevangenenruil te doen met Rusland. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Vadym Prystaiko zei donderdag dat de ruil volgende week moet gaan plaatsvinden. Moskou bevestigt dat er wordt gewerkt aan de nieuwe uitwisseling.

„Ik hoop dat er snel, en dan bedoel ik letterlijk volgende week, een nog grotere uitwisseling van gevangenen zal plaatsvinden”, zei Prystaiko in een talkshow. Een woordvoerder van het Kremlin liet weten dat „Rusland blij zal zijn met een ‘all-for-all’-ruil” en dat dit het uiteindelijke doel is. Wat hij daar precies mee bedoelt is onduidelijk.

Vorige maand hebben Rusland en Oekraïne voor het eerst ieder 35 gevangenen aan elkaar overgedragen, waaronder de MH17-verdachte Vladimir Tsemach. Hij werd aan Rusland uitgeleverd. Wereldleiders en andere prominenten reageerden positief op de uitwisseling, want beide landen hebben sinds 2014 een gewapend conflict in Oost-Oekraïne. Het Nederlandse kabinet zei teleurgesteld te zijn door het Oekraïense besluit om Tsemach bij de deal te betrekken.