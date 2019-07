Nieuwe rel over Duitse reddingsactie op zee

Opnieuw is er een rel over het oppikken van migranten op de Middellandse Zee. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft woest gereageerd op het bericht dat het schip Alan Kurdi van de Duitse hulporganisatie Sea-Eye voor de kust van Libië 65 vluchtelingen of gelukzoekers van een overvolle opblaasboot heeft gehaald.

Salvini eiste van zijn Duitse collega Horst Seehofer dat deze zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij wil onder geen beding dat de Alan Kurdi koers zet naar Italië, ook niet als er overeenstemming zou zijn over de verdeling van de migranten over de EU. Als hun situatie aan boord verslechtert, is dat louter een zaak van Duitsland als vlaggenstaat, de kapitein en de bemanning.

Sea-Eye meldde vrijdagavond dat het schip naar een Libische haven mag, maar dat aanbod is afgewezen.