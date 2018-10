Nieuwe regering Zweden lijkt ver weg

De demissionair premier van Zweden is er niet in geslaagd een nieuwe regering te vormen. De sociaaldemocraat Stefan Löfven gooide de handdoek maandag in de ring. Hij zei geen mogelijkheden te zien een coalitie te smeden die voldoende steun heeft in het parlement.

Eerder had ook de voornaamste rivaal van Löfven al een poging gedaan een regering te vormen. Ulf Kristersson, de leider van een alliantie van liberale en centrumrechtse partijen, slaagde daar evenmin in. Zijn alliantie kreeg bij de verkiezing op 9 september ongeveer evenveel zetels als de partijen die Löfven steunen, maar niemand bemachtigde een parlementaire meerderheid.

Vooralsnog slaagt niemand erin die patstelling te doorbreken. De Zweden Democraten (SD) van Jimmie Åkesson zouden de doorslag kunnen geven, maar andere partijen willen niet samenwerken met de rechts-populisten.