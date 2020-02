Nieuwe regering Oostenrijk stopt proef met 140 km/u op snelweg

Nu de Groenen in Oostenrijk meeregeren, is het gedaan met een proef waarbij automobilisten 140 kilometer per uur mochten rijden op twee stukken snelweg tussen Wenen en Salzburg. De onlangs aangetreden minister van Milieu Leonore Gewessler noemt het „belangrijk dat we ophouden de verkeerde richting op te gaan”.

Op 1 maart gaat de snelheidslimiet met 10 kilometer omlaag, naar de 130 die normaal is in Oostenrijk. Het besluit om te gaan experimenteren met een hogere snelheidslimiet viel tijdens de vorige regeerperiode, toen de conservatieve ÖVP van premier Sebastian Kurz een coalitie had gevormd met de rechtspopulistische ÖVP.

Het rechtse kabinet viel na anderhalf jaar, nadat een video was opgedoken waarop te zien was dat FPÖ-leider Heinz-Christian Strache zich in een villa op Ibiza bereid had getoond zich te laten omkopen.

Na de verkiezingen die volgden, ging Kurz samenwerken met de Groenen. Het nieuwe kabinet behoudt een conservatieve koers op het gebied van immigratie en integratie, maar maakt meer werk van klimaatbeleid en armoedebestrijding.