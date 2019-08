‘Nieuwe regering Italië wordt nog hele kluif’

De onderhandelingen over een nieuwe Italiaanse regering kunnen nog altijd stuklopen. Daarvoor waarschuwde de Vijfsterrenbeweging (M5S) vrijdag. De partij is in gesprek met de sociaaldemocratische PD en met beoogd premier Giuseppe Conte maar komt met nieuwe eisen.

M5S-baas Luigi Di Maio verhoogde de druk na gesprekken met Conte, die opdracht heeft gekregen een nieuw kabinet van M5S en PD in elkaar te timmeren. „Of we zijn het eens dat de punten van ons (M5S)programma worden doorgevoerd, of we stoppen hier”, waarschuwde Di Maio. Als de PD niet instemt met onze basisvoorwaarden „kunnen we beter zo snel mogelijk naar de stembus”.

De PD reageerde scherp. De partij heeft zich eraan „verbonden om de pogingen van premier Conte loyaal te steunen. En dat alleen al heeft geleid tot een herstel van het vertrouwen in Italië”, aldus Graziano Delrio, fractievoorzitter in het Lagerhuis. „Di Maio’s ultimatums aan het adres van de premier zijn compleet onacceptabel.”