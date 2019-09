Nieuwe regering Italië weigert migrantenschip

De Duitse hulporganisatie Sea-Eye had hoop dat Italië onder de nieuwe regering minder streng zou zijn voor migrantenschepen die in het land willen aanmeren. Maar ook de donderdag geïnstalleerde regering, zonder de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini, laat de schepen niet toe tot de havens, laat een woordvoerder van de hulporganisatie weten.

Het schip Alan Kurdi van Sea-Eye pikte vorige week op de Middellandse Zee dertien mensen op die in een houten boot naar Europa wilden varen. De migranten bevonden zich in de buurt van Malta, maar dat land weigert hulp aan de migranten. Wel zegde Malta donderdag toe twee minderjarigen van boord te halen, die last hebben van zware angstaanvallen.

Ook van Italië krijgt de Alan Kurdi geen toestemming om aan te meren. „Blijkbaar willen ze de Italianen laten zien dat het Salvini niet nodig heeft om reddingswerkers te bestrijden”, aldus een woordvoerder.