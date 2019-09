Nieuwe regering Conte krijgt steun parlement

De nieuwe regering van de Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft de zegen gekregen van de volksvertegenwoordiging. Conte kreeg dinsdagavond ook in de Senaat een meerderheid achter zich, een dag na de instemming van de Italiaanse Tweede Kamer (Kamer van Afgevaardigden). Na heftige debatten stemden 169 senatoren voor de nieuwe coalitie en 133 stemden tegen.

Daarmee kan de tweede regeringsploeg van de partijloze jurist die uit het zuiden van het land afkomstig is, aan de slag. De 55-jarige Conte regeert nu weer met de Vijfsterrenbeweging (M5S), een links-populistische protestpartij met veel steun in het zuiden, en met de sociaaldemocratische Democratische Partij (DP).

In het kabinet Conte I leidde hij een broze coalitie van twee populistische partijen die het over erg veel zaken oneens waren, de M5S en de rechts-populistische Lega uit het noorden van Italië. Dat kabinet werd gedomineerd door de leider van de Lega, Matteo Salvini, die in opiniepeilingen steeds verder aan kop kwam te staan. Hij hoopte dat de val van Conte I tot nieuwe verkiezingen zou leiden en de Lega de grote winnaar zou worden.

Maar de M5S en Conte gingen met de PD in zee. De partijen hebben in de Kamer 352 van de 630 leden achter zich. In de Senaat van 321 zetels hebben ze samen 158 senatoren, maar ook de steun van kleine partijen.