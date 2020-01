Nieuwe reactie Iran ‘nog sterker en vernietigender’

Als de Verenigde Staten wraak nemen op Iran na de raketaanvallen op Amerikaanse vliegbases in Irak, dan zal de reactie vanuit Teheran „nog sterker en vernietigender zijn”. Dat zegt Mohammad Bagheri, een bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde, die verantwoordelijk is voor de aanval, volgens CNN.

Iran vuurde naar eigen zeggen vijftien raketten af als vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Hij kwam vorige week om het leven door een Amerikaanse raket.

Door de Iraanse vergeldingsactie werd de luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad woensdag tot twee keer toe getroffen door raketten. Ook de bases in Camp Taji, niet ver van Bagdad, en een Amerikaanse basis in Koerdisch gebied in Noord-Irak, zouden onder vuur zijn genomen.

Iran zegt dat bij de aanvallen tachtig Amerikanen zijn omgekomen. De VS zeggen dat er geen slachtoffers zijn gevallen. President Donald Trump van de VS schreef op Twitter dat „alles goed is”. Hij zal naar eigen zeggen snel met een verklaring komen.