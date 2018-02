Nieuwe raket schiet Tesla de ruimte in

Een gloednieuwe raket moet dinsdag aan zijn eerste proefvlucht beginnen. Aan boord zit meteen een opvallende lading. Geen satellieten, geen astronauten, maar een auto.

Het betreft de rode Tesla Roadster van de zakenman Elon Musk. Hij is niet alleen de grondlegger van Tesla, maar ook van ruimtevaartbedrijf SpaceX. De auto moet in een baan om de zon worden gebracht.

De lancering moet rond 19.30 uur Nederlandse tijd gebeuren vanaf de ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. De raket Falcon Heavy gezet is de sterkste lanceerder sinds de raketten die bijna een halve eeuw geleden mensen naar de maan en terug brachten. De nieuwe raket moet helpen om mensen weer verder in de ruimte te brengen.

De raket zal drie zogeheten boosters gebruiken om los te komen van de grond. Daarin zitten 27 motoren, die evenveel kracht hebben als achttien Boeings 747. Dat is twee keer zo sterk als de krachtigste raket nu. Als de taak van de boosters erop zit, moeten ze terugkeren naar de aarde en voorzichtig landen, zodat ze kunnen worden hergebruikt.