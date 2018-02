Nieuwe raket met auto aan boord gelanceerd

Een gloednieuwe raket is dinsdag begonnen aan een bijzondere proefvlucht. Aan boord van de Falcon Heavy van ruimtevaartbedrijf SpaceX zit een rode Tesla Roadster. De auto is eigendom van zakenman Elon Musk, oprichter van zowel Tesla als SpaceX. Als publiciteitsstunt moet de wagen richting Mars worden gebracht. Onderweg moet het lied Space Oddity van David Bowie uit de speakers klinken, hoewel daar in het luchtledige van de ruimte niet veel van te horen zal zijn. Achter het stuur zit een pop, Starman.

De auto zal rond de zon draaien, tussen de aarde en Mars. Op het verste punt zal hij 400 miljoen kilometer van de aarde verwijderd zijn. In de ruimte wordt de Tesla Roadster de snelste auto ooit, met een snelheid van ongeveer 42.000 kilometer per uur.

The moment the world's most powerful rocket, SpaceX's Falcon Heavy, launched from Cape Canaveral in Florida https://t.co/7E0V5a1CxJ pic.twitter.com/XLHxY7oZxR — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 6 februari 2018

De raket steeg onder luid gejuich op vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in Florida.



De Falcon Heavy is de sterkste draagraket in een halve eeuw. De nieuwe raket moet helpen om mensen weer verder in de ruimte te brengen, in de toekomst mogelijk zelfs naar Mars.



Bij een testvlucht is de kans op mislukken groot. Dan mag er geen cruciale satelliet verloren gaan, en al helemaal geen mensenleven. Daarom worden zulke raketten geladen met ballast. Meestal is dat beton, maar voor deze vlucht koos Musk voor zijn eigen auto.



Om los te komen van de grond heeft de raket 27 motoren, die evenveel kracht hebben als achttien Boeings 747. Toen de taak van de zogeheten boosters erop zat, keerden ze voorzichtig terug naar de aarde, waar ze veilig landden op Cape Canaveral, klaar voor hergebruik.