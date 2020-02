Nieuwe premier Thüringen na een dag al weer weg

De CDU wil voorkomen dat er in de Duitse deelstaat Thüringen nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. Dat heeft partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer vrijdag gezegd na crisisberaad.

Premier Thomas Kemmerich van Thüringen kondigde donderdag aan dat hij na een dag al op wil stappen omdat zijn regering tot stand kwam met behulp van steun van de rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Hij zou zo de „smet van de steun van de AfD op het ambt van de premier” willen verwijderen.

Het deelstaatparlement verkoos de liberaal Kemmerich woensdag verrassend tot nieuwe regiopremier. Hij kreeg onder meer steun van de conservatieve CDU-partij en de AfD, die daarmee voor het eerst een doorslaggevende rol speelde bij de verkiezing van een regionale leider.

De steun van de AfD lag uitermate gevoelig en leidde tot emotionele reacties. Kemmerich kreeg in het parlement termen als „charlatan” en „huichelaar” naar zijn hoofd geslingerd. Binnen de gevestigde partijen geldt samenwerking met de partij als taboe. De FDP-leider beklemtoonde geen afspraken te hebben gemaakt met de AfD, maar critici nemen daar geen genoegen mee.

Zelfs bondskanselier Angela Merkel (CDU) bemoeide zich er vanuit Zuid-Afrika mee. Ze sprak over een „slechte dag voor de democratie” en wilde dat de uitslag teruggedraaid zouden worden.

Het CDU bepaalde op een partijcongres in 2018 niet te zullen samenwerken met de AfD, ook niet om een meerderheid te behalen. Thüringen heeft zich niet aan die afspraak gehouden, naar eigen zeggen vanwege principiële bezwaren tegen de andere kandidaat, Bodo Ramelow van Die Linke. CDU vindt hem veel te links.

Opmerkelijk is dat Kemmerich tijdens de eerste ronde van de verkiezingen ternauwernood de kiesdrempel haalde, met iets meer dan 5 procent van de stemmen.

Ramelow, die de afgelopen vijf jaar al premier van Thüringen was, behaalde met zijn partij daarentegen een derde van de stemmen en kwam daarmee als grootste uit de bus. Hij wist zich dan ook verzekerd van de overwinning. Om tot een absolute meerderheid te komen, volgden nog twee stemrondes. In de derde ronde bleek Kemmerich ineens op kop te liggen.

De lokale AfD-leider in Thüringen, Björn Höcke, is bijzonder omstreden. Hij gebruikt naziterminologie als ”Lebensraum” en sprak zich uit tegen een Holocaustmuseum in Berlijn omdat de Duitse herinneringscultuur naar zijn oordeel een „draai van 180 graden” moet maken.

Nieuwe premier Thüringen wil terugtreden na rel over steun AfD

Merkel hekelt verkiezing regiopremier Thüringen

Politieke aardverschuiving in Duitse deelstaat Thüringen