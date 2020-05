Nieuwe poging voor historische lancering van Amerikaanse raket

Twee Amerikaanse astronauten beginnen zaterdag misschien alsnog aan hun historische missie. Ze moeten als eerste mensen ooit door een commercieel bedrijf in een baan rond de aarde worden gebracht. Douglas Hurley en Bob Behnken zouden afgelopen woensdag al vertrekken, maar toen gooide slecht weer rond ruimtebasis Cape Canaveral in Florida roet in het eten.

De lancering staat gepland voor 21.22 uur Nederlandse tijd. Als alles goed gaat, komen Hurley en Behnken zondag aan bij het internationale ruimtestation ISS, hun thuis voor de komende maanden. Als de lancering zaterdag niet doorgaat, is er zondag een nieuwe kans.

Hurley en Behnken zitten tijdens hun vlucht naar het ISS in de Crew Dragon, een vaartuig dat is ontwikkeld door het ruimtevaartbedrijf SpaceX. Dat bedrijf heeft in de afgelopen jaren onbemande bevoorradingsvluchten naar het ISS uitgevoerd en mag nu, als eerste, ook mensen de ruimte in brengen.

De vlucht van Hurley en Behnken is ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds juli 2011. Sindsdien waren de Verenigde Staten afhankelijk van aartsrivaal Rusland om mensen naar het ISS en terug te brengen.