Nieuwe poging met flyboard over het Kanaal

De bedenker van het flyboard, Franky Zapata, gaat zondag een nieuwe poging doen het Kanaal over te steken op zijn eigen uitvinding. Een eerdere poging op 25 juli mislukte door deining tijdens het bijtanken. De 40-jarige Fransman zei daarover dat hij het gas op het verkeerde moment losliet en daardoor in het water viel.

Zapata heeft de tussentijd gebruikt om de schade te herstellen. Zondag stijgt de voormalige jetski-kampioen op vanaf Sangatte in Frankrijk en hoopt hij zijn flyboard 20 minuten later aan de overkant aan de grond te zetten in St. Margaret’s Bay.

Dankzij vijf mini-turbomotoren kan het flyboard kan een snelheid bereiken van 190 kilometer per uur en dat tien minuten volhouden. Daarna moet de brandstof worden aangevuld. Dat gebeurt midden op zee vanuit een schip.