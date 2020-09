Nieuwe onderkomens voor 300 vluchtelingen op Lesbos

De eerste 300 van de circa 12.000 vluchtelingen die door de brand in het tentenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos dakloos zijn geworden, zijn in nieuwe tenten ondergebracht. Gezinnen krijgen daarbij voorrang, bericht de Griekse staatszender ERT zondag.

Voordat zij tot het nieuwe tentenkamp werden toegelaten, moesten zij een coronatest ondergaan. Onder hen zijn zeven mensen positief getest, meldden de gezondheidsautoriteiten. Zij zijn vervolgens op een afgelegen deel van het nieuwe kamp in quarantaine geplaatst.

Griekenland hoopt dat alle vluchtelingen op Lesbos binnen een week een nieuw onderkomen hebben. In Kara Tepe, een paar kilometer van Moria, is een nieuw kamp opgezet met plek voor 3000 mensen.

De situatie op Lesbos blijft intussen gespannen. Duizenden migranten brachten de nacht op straat door na een roerige zaterdagavond. Veel vluchtelingen weigerden naar het nieuwe kamp te gaan omdat ze bang zijn dat ze er niet meer uit kunnen. In Moria waren ze vrij om het kamp te verlaten. Honderden vluchtelingen wilden zaterdag naar de haven van de hoofdstad Mytilene optrekken, maar vonden de politie op hun weg. Demonstranten werden met behulp van traangas uiteengedreven. nadat agenten met stenen waren bekogeld.

Het vluchtelingenkamp Moria werd afgelopen woensdag door brand vrijwel volledig verwoest. Circa 12.000 vluchtelingen raakten daardoor dakloos.

Sinds de branden in het kamp Moria slapen duizenden mensen al nachtenlang buiten, in portieken of langs de weg. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor oplopende spanningen tussen de vluchtelingen, lokale bewoners en de politie. De opbouw van een vervangend kamp loopt vertraging op door bezwaren van lokale autoriteiten en bewoners. Daar zouden circa 3000 vluchtelingen moeten worden ondergebracht.

Anderen zouden elders in Europa moeten worden opgenomen. De Griekse regering klaagt echter over het gebrek aan hulp van Europa. Sommige landen hebben zich bereid verklaard wat vluchtelingen uit Moria op te nemen, maar dat is bij lange niet genoeg, zeggen ook mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties.