Nieuwe NAVO-hoofdkwartier ingewijd

Het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO in Brussel is donderdagmiddag ingewijd. In formatie vlogen 26 transport- en gevechtsvliegtuigen, waaronder twee Nederlandse F16’s, over om de ceremonie te markeren, waarna de vlaggen van de 28 lidstaten werden gehesen.

In aanwezigheid van koning Filip en de NAVO-regeringsleiders droeg België het nieuwe gebouw van 254.000 vierkante meter vloeroppervlak over aan de militaire alliantie. Hoewel er al 260 mensen werken, is het nog niet helemaal klaar. De vertraging is mede te wijten aan de hoge eisen voor de IT-beveiliging.

Het onderkomen in de vorm van verstrengelde vingers die eenheid moeten symboliseren, wordt later dit jaar de werkplek van meer dan 4000 mensen. De lidstaten dragen de kosten van ruim 1,1 miljard euro.

NAVO-chef Jens Stoltenberg noemde het een symbool van een „krachtige en flexibele alliantie”. Er is ruimte voor uitbreiding. Volgende maand wordt Montenegro begroet als 29e lidstaat.

Het huidige complex aan de overkant van de weg, waar het bondgenootschap sinds 1967 huist, is sterk verouderd.