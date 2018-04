Nieuwe NASA-telescoop in de ruimte

Tess, de nieuwe ruimtetelescoop van NASA, is succesvol de ruimte ingeschoten. Daarmee kan de zoektocht naar nieuwe planeten worden voortgezet. De lancering die rond 00.50 uur Nederlandse tijd plaatshad verliep zonder problemen, meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

Tess is een afkorting voor Transiting Exoplanet Survey Satellite. Een Falcon 9-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX bracht vanaf Cape Canaveral de telescoop in de ruimte. De lancering was eerder vanwege problemen met het navigatiesysteem uitgesteld.

De ruimteverkenner moet in kaart brengen of er ergens in het heelal een andere planeet is waar misschien leven mogelijk is. Tess is het zusje van de Amerikaanse ruimtetelescoop Kepler, die in 2009 werd gelanceerd en nu aan het einde van zijn leven is.