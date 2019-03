Nieuwe naam voor hoofdstad Kazachstan

Kazachstan heeft hoofdstad Astana omgedoopt tot Nursultan. De stad kreeg een nieuwe naam als eerbetoon aan oud-president Nursultan Nazerbajev, die na dertig jaar aan de macht plots opstapte. Zijn opvolger Kassym-Jomart Tokayev legde een dag later de ambtseed af.

Tokayev stelde na zijn aantreden direct voor de stad met circa 800.000 inwoners te vernoemen naar zijn voorganger. De naamswijziging liet vervolgens niet lang op zich wachten. Het parlement gaf later op de dag al groen licht. „Astana is nu officieel omgedoopt tot Nursultan”, meldde staatspersbureau Kazinform na de stemming.

De 78-jarige Nazerbajev had zijn vertrek dinsdag bekendgemaakt. Hij blijft naar verwachting wel zeer invloedrijk. Zijn opvolger Tokayev is een 65-jarige carrièrediplomaat, die vloeiend Russisch, Engels en Chinees spreekt. Hij bekleedde eerder allerlei topposities. Nazerbajev noemde hem „een man aan wie het leiderschap van Kazachstan kan worden toevertrouwd”.

Tokayev maakte duidelijk niet te zullen breken met het beleid van zijn voorganger. Ook beloofde de nieuwe president in een toespraak dat hij goed naar Nazerbajev zal luisteren. Zijn opvattingen zullen zwaar meewegen als „strategische besluiten” moeten worden genomen, aldus Tokayev, die eerder ook al premier is geweest.

Nazerbajev was zelf sinds 1989 aan de macht in het olierijke land, dat volgens waarnemers geen vrije verkiezingen heeft gekend. Zijn opvolger mag de rest van zijn termijn uitzitten. Die loopt in 2020 af. Het is onduidelijk of Tokayev daarna zal meedoen aan de verkiezingen.

De nieuwe president was voorheen de voorzitter van de Senaat. Die rol wordt nu overgenomen door de 55-jarige Dariga Nazarbayeva, de invloedrijke oudste dochter van de gewezen leider. Zij bevindt zich daardoor nog maar één stap van het presidentschap. In de grondwet staat dat de Senaatsvoorzitter presidentiële bevoegdheden krijgt als de president aftreedt of komt te overlijden.