Nieuwe maatregelen van kracht in New York om coronavirus

Horecazaken in de Amerikaanse staat New York krijgen vanaf vrijdag te maken met aangepaste sluitingstijden. De autoriteiten hopen zo de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Cafés en restaurants die alcohol schenken, moeten om tien uur ’s avonds de deuren sluiten, al mogen klanten daarna nog wel eten afhalen.

Ook sportscholen krijgen te maken met die aangepaste sluitingstijden, berichten lokale media. Verder mogen bij privébijeenkomsten voorlopig niet meer dan tien mensen aanwezig zijn. „Cafés, restaurants, sportscholen, huisfeesten”, somde gouverneur Andrew Cuomo op, toen hij eerder deze week de plaatsen noemde waar het coronavirus om zich heen grijpt.

New York gold eerder dit jaar als het epicentrum van de corona-uitbraak in de VS. Het virus verspreidde zich vervolgens over het hele land, waar inmiddels meer dan 10,5 miljoen besmettingen en 242.000 sterfgevallen zijn gemeld. The New York Times bericht dat donderdag een grimmig record sneuvelde. Toen registreerden de autoriteiten in een dag tijd meer dan 160.000 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

Ziekenhuizen dreigen in sommige staten overbelast te raken door de toestroom van coronapatiënten. De gouverneur van North Dakota maakte deze week bekend dat medisch personeel dat positief test op het virus toch mag doorwerken, mits ze geen ziekteverschijnselen vertonen. Ze mogen dan alleen patiënten behandelen die ook zijn besmet met het coronavirus. Critici vinden dat beleid onverantwoord.