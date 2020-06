Nieuwe leden Surinaamse parlement beëdigd

Vijf weken na de dag van de verkiezingen vindt de eerste vergadering van het nieuwe parlement van Suriname plaats. Maandag worden de 51 Surinamers die op 25 mei zijn gekozen beëdigd als lid van De Nationale Assemblee (DNA). De beëdiging gebeurt door het oudste lid van het parlement.

De bedoeling is dat de net beëdigde leden in dezelfde vergadering een voorzitter en vicevoorzitter uit hun midden kiezen. Wie dit gaan worden is nog niet bekend. Wel is binnen de toekomstige regeringscoalitie afgesproken dat de VHP en de ABOP deze functionarissen zullen leveren. VHP en ABOP zijn de grote winnaars van de verkiezingen.

Ook het kiezen van de president en vicepresident van het land gebeurt door de DNA-leden. Het ziet ernaar uit dat de verkiezing voor deze twee functies zonder problemen zal verlopen. Oppositiepartij BEP heeft al toegezegd mee te stemmen met de coalitie, zodat de president en vicepresident direct gekozen kunnen worden. Dit zal in een volgende vergadering gebeuren.