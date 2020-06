Nieuwe leden Surinaams parlement beëdigd

De 51 nieuwe leden van het Surinaamse parlement zijn beëdigd door Soewarto Moestadja, het oudste lid van het parlement. De beëdiging vond plaats in het gebouw van De Nationale Assemblee, zoals het parlement ook wordt genoemd.

President Desi Bouterse, die ook gekozen werd, heeft afgezien van een parlementszetel. Een concrete reden daarvoor heeft hij niet gegeven.

Bijna alle leden van het nieuwe parlement werden bijgestaan door een geestelijke die een kort gebed of tekst uitsprak. Een aantal mensen koos ervoor in zijn of haar traditionele kleding de formele handeling uit te voeren. Na deze vergadering volgt een andere bijeenkomst waarin de net beëdigde leden een voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee zullen kiezen.

De parlementsverkiezingen waren op 25 mei, nu vijf weken geleden. De VHP, die met twintig zetels de grootste partij werd, is een samenwerking aangegaan met de partijen ABOP, NPS en PL. Deze partijen zullen de nieuwe regering gaan vormen, zo is de bedoeling. De NDP van Bouterse werd met zestien vertegenwoordigers de grootste oppositiepartij.