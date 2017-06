Mohammed bin Salman al-Saud, de zoon van koning Salman, is benoemd als nieuwe kroonprins van Saoedi-Arabië. Hij vervangt Mohammed bin Nayef.

De benoeming van de nieuwe kroonprins is goedgekeurd door de zogenoemde Raad van Trouw. 34 leden waren voor zijn aanstelling, 31 waren tegen.

Bin Nayef was sinds 2015 kroonprins van Saoedi-Arabië. Waarom hij vervangen is, is nog niet bekend.