Nieuwe kerncentrale Wit-Rusland kampt al met technische problemen

De eerste kerncentrale van Wit-Rusland die vorige week in gebruik werd genomen, kampt nu al met technische problemen. Zondag viel een transformator uit, waardoor de stroomopwekking in de kerncentrale werd stopgezet, zei het Russische staatspersbureau Sputnik dinsdag, verwijzend naar Wit-Russische staatsbronnen.

Het Wit-Russische staatspersbureau Belta meldde maandag dat tests „aantoonden dat elektrotechnische meetapparatuur moet worden vervangen”.

De fabriek, gebouwd in samenwerking met het Russische staatsbedrijf Rosatom, bevindt zich op ongeveer 50 kilometer van de hoofdstad van Litouwen, Vilnius. Litouwen heeft bezwaar gemaakt tegen de faciliteit als een mogelijke bedreiging voor het milieu en de veiligheid.

De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Linkevicius zei vorige week, toen de fabriek werd aangesloten op het nationale elektriciteitsnet van Wit-Rusland, dat de faciliteit „onopgeloste veiligheidsproblemen” had.

Rosatom verklaarde dat de kerncentrale, gelegen bij de stad Astravets in de westelijke regio Grodno in Wit-Rusland, voldoet aan alle veiligheidsnormen van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

Rosatom maakte dinsdag bekend dat het in gesprek is met de Wit-Russische autoriteiten om mogelijk nog een kerncentrale in dat land te bouwen.