Nieuwe kansen door akkoord Israël en Abu Dhabi

Het vredesverdrag tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) biedt beide landen nieuwe kansen. Voor handel en toerisme, maar ook op het gebied van denken over andere mensen.

Op de website Flightradar was het historische moment maandag voor iedereen te volgen. Voor het eerst in de geschiedenis vloog een passagiersvliegtuig van El Al het Saudische luchtruim binnen op weg naar Abu Dhabi.

Aan boord waren Israëlische en Amerikaanse delegaties en journalisten. De VAE besloten de betrekkingen met Israël te normaliseren. Dat gebeurt in het kader van het vredesplan voor het Midden-Oosten van de Amerikaanse president Donald Trump.

In ruil voor de relaties ziet Israël af van annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever. Volgens de VAE gaat het om afstel, volgens de Israëlische regering van Benjamin Netanyahu gaat het om uitstel. In elk geval hebben de VAE een stok achter de deur. Als Israël namelijk alsnog overgaat tot de inlijving van stukken land waar Palestijnen hun eigen staat willen oprichten, kan het de overeenkomst met Israël weer opzeggen.

En dat is een hoge prijs. Voor beide landen levert het vredesakkoord belangrijke voordelen op. Om het maar even simpel te zeggen: Israël is een technologische reus, de VAE is een financieel centrum. Breng technologie en investeringen bij elkaar, en de vooruitgang krijgt een flinke zet. Veiligheidssamenwerking is onontbeerlijk omdat beide landen beducht zijn voor Iran.

Beveiliging

Tijdens het korte bezoek van een dag spraken delegaties over handel, politiek, diplomatie, toerisme, wetenschap en volksgezondheid.

Er zijn allerlei vragen. Wanneer gaan beide landen ambassades openen? Hoe moet het met de beveiliging van Israëlische toeristen aan de stranden van de Golf? Wanneer zullen beide landen het formele akkoord tekenen in het Witte Huis bij president Donald Trump?

De vraag is ook of andere Golfstaten hun betrekkingen met Israël zullen normaliseren. Jeruzalem hoopt dat Bahrein en Oman zullen volgen.

Ook breekt een nieuw tijdperk aan voor vakantiegangers. Hotels in Eilat of aan de Middellandse Zee zullen een geduchte concurrent krijgen aan die aan de Golf. Het Israëlische bedrijf Aviation Links zei dinsdag dat het begint met het verkopen van vakanties in vier Rixos-hotels in de VAE. Turkish Airlines verzorgt de vluchten.

Saudi-Arabië stelt zijn luchtruim open voor alle vluchten van en naar de VAE. Dat de El Al niet meer om het Arabisch schiereiland heen hoeft te vliegen, betekent een tijdwinst van drie uur.

Israëliërs die naar het Verre Oosten reizen, kunnen in Abu Dhabi of Dubai overstappen. El Al zal een geduchte concurrent krijgen aan de luchtvaartmaatschappen Emirates en Etihad, die de reputatie hebben een uitstekende service te verlenen.

Hopelijk ook zullen de ontwikkelingen leiden tot vooruitgang in mentaliteit. Dat het met de mensenrechten en democratie nu nog droevig gesteld is in de VAE, is te lezen op de websites van Amnesty International, Open Doors USA en Freedom House.

Een bezoek aan een modern Arabisch land kan ertoe leiden dat Israëliërs positiever gaan denken over de Arabische wereld. En dat is weer nodig om te helpen het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen.