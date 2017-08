Nieuwe huiszoekingen in Finse stad na aanslag

De Finse politie heeft nieuwe huiszoekingen verricht in de stad Turku, in het zuidwesten van het land, na de terreuraanslag die daar vrijdag was. Nieuwe aanhoudingen zijn niet verricht.

De achttienjarige Marokkaan die vrijdag in Turku twee voorbijgangers doodstak en acht mensen verwondde is nog niet gehoord. Hij wil niet praten. De politie zei eerder dat hij het bij zijn geweldsdaad specifiek op vrouwen had gemunt.

De politie had ook al vier andere Marokkaanse mannen aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de aanval. Maar het is nog onduidelijk wat precies hun rol was, aldus de politie zondag in een verklaring.

De achttienjarige kwam vorig jaar in Finland aan. Hij vroeg volgens Finse media asiel maar dat werd hem geweigerd. Volgens de politie was hij „onderdeel van het asielproces”.