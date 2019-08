Nieuwe gouverneur voor onrustig Puerto Rico

Het door een politieke en economische crisis getroffen eiland Puerto Rico heeft na een golf van protesten een nieuwe gouverneur. De 60-jarige Pedro Pierluisi legde vrijdag de eed af, nadat gouverneur Ricardo Rossello Nevares zijn functie had neergelegd als gevolg van het protest.

Na zijn gedwongen aftreden schoof Rosello Pierluisi als opvolger naar voren. Voor politieke rust zorgt dat niet, zoals Pierluisi zelf erkende toen hij volgens de krant El Nuevo Dia meteen aankondigde woensdag weer af te treden als de Puertoricaanse Senaat hem niet als gouverneur bevestigt. In dat geval draagt hij het stokje over aan de minister van Justitie Wanda Vasquez, die door veel van de 3,4 miljoen inwoners ook wordt gezien als een politica van de oude garde.

Puerto Rico is door decennia van begrotingstekorten in diepe schulden verzonken. Het is feitelijk bankroet. Het eiland –onderdeel van de VS, maar geen staat– is de verwoestingen die de orkaan Maria in 2017 aanrichtte, niet te boven gekomen.

Vriendjespolitiek en corruptie zijn al lange tijd een bekend euvel in Puerto Rico, maar hebben niet eerder tot de val van een gouverneur geleid. De val van Rossello is mede veroorzaakt door de recente arrestatie van enkele topfunctionarissen die hulpgeld voor slachtoffers van de orkaan zouden hebben weggesluisd. Grapjes van Rossello in uitgelekte mails over slachtoffers van de orkaan, werden hem fataal.

Acht door Amerika benoemde toezichthouders bepalen het economisch beleid van Puerto Rico.