Nieuwe gijzelsoftware ontdekt: Anatova

Er gaat nieuwe gijzelsoftware rond, die de naam Anatova heeft gekregen. De meeste slachtoffers zitten in de Verenigde Staten, België, Duitsland en Frankrijk, maar ook in Nederland zijn slachtoffers gemaakt, zegt cyberbeveiliger McAfee. Anatova versleutelt bestanden op een getroffen systeem en wil ze pas vrijgeven na betaling van losgeld.

Onderzoekers van McAfee geloven dat Anatova alles in zich heeft om veel schade aan te richten. Het is klein en krachtig en de makers ervan lijken veel kennis in huis te hebben. De software is zo ontworpen dat deze later kan worden uitgebreid, als de makers dat willen. Bovendien proberen ze te voorkomen dat beveiligers en de politie een ‘ontgijzelaar’ kunnen maken, waarmee mensen de besmetting kunnen terugdraaien zonder losgeld te betalen.

Anatova is verder zo gemaakt dat het niet werkt in de voormalige Sovjet-Unie. Dat kan betekenen dat de makers daar vandaan komen, zegt McAfee. Ook in Syrië, Egypte, Marokko, Irak en India blijkt de ransomware geen slachtoffers te kunnen maken. Daar heeft McAfee geen verklaring voor.

Anatova doet zich voor als een game of een applicatie en probeert mensen zo te verleiden om het te downloaden. Als een systeem besmet is, eist Anatova een losgeld in virtueel geld, om precies te zijn 10 DASH. Dat is omgerekend meer dan 600 euro.