Nieuwe gevechten leger Myanmar en Kachin

In het noordoosten van Myanmar zijn sinds begin deze maand duizenden mensen op de vlucht geslagen, nadat opnieuw gevechten waren uitgebroken tussen het leger en Kachin-rebellen. Volgens de Verenigde Naties gaat het om zo’n vierduizend mensen die uit hun huizen zijn verdreven, meldt de BBC.

Net als de Rohingya zijn de Kachin een etnische minderheid in Myanmar die in de gelijknamige deelstaat Kachin wonen, bij de grens met China. Tussen separatisten en het leger woedt een jarenlange strijd, die sinds kort weer is opgelaaid. Naar verluidt probeert het leger met artilleriebeschietingen en luchtaanvallen de opstandelingen te verdrijven.

Een aantal jaar geleden is een staakt-het-vuren afgesproken. Sindsdien hadden nog sporadisch beschietingen plaats. Volgens mensenrechtenorganisaties treedt het leger sinds kort echter weer hard op in de regio, nu de wereldwijde aandacht gevestigd is op de Rohingya-crisis bij de grens met Bangladesh.