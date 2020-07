Nieuwe Franse regering maandag onthuld

De Franse president Emmanuel Macron zal maandag een nieuw kabinet onthullen, zeiden twee bronnen in het Élysée zondag. Eerder deze week had Macron zijn premier vervangen om zijn presidentschap een nieuwe impuls te geven.

Macron en zijn nieuwe premier, Jean Castex, zouden elkaar zondag ontmoeten in het presidentiële Élysée-paleis om de contouren van de nieuwe regering te bespreken, aldus de bronnen.

„In dit stadium wordt een regering met ongeveer twintig ministers overwogen. Staatssecretarissen zullen in een tweede fase worden genoemd”, zei een van de bronnen aan persbureau Reuters.

De vrijdag door Macron ontslagen premier Edouard Philippe is in zijn woonplaats Le Havre door de gemeenteraad weer als burgemeester geïnstalleerd. Hij kreeg een grote meerderheid van stemmen in de raad. Philippe was tussen 2010 en 2017 ook al burgervader van de grote stad aan de monding van de rivier de Seine.

Franse media meldden dat Philippe door de president aan de kant is geschoven, omdat de premier steeds populairder werd en in de coronacrisis steeds vaker op de voorgrond is getreden ten koste van Macron. De nieuwe premier is de weinig bekende centrumrechtse politicus Jean Castex, die naar verwachting de president niet zal overschaduwen.

Philippe is drie jaar premier geweest en heeft voor zover bekend zowel persoonlijk als politiek een goede relatie met Macron gehad. Zijn regering overleefde ernstige crises zoals die rond de spontane protestbeweging van de ‘gele hesjes’, de omstreden pensioenhervormingen en de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De premier in Frankrijk is niet zoals in veel andere democratische landen een regeringsleider die politiek zijn eigen koers kiest, maar meer een uitvoerder van het beleid van de president. Volgens opiniepeilers stond bijna 60 procent van de ondervraagden afgelopen week nog achter de premier en dat was veel meer dan de steun die Macron volgens de peilers kreeg.