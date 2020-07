Nieuwe explosie in Iran, nu bij energiecentrale

Iran is opnieuw opgeschrikt door een explosie. Dit maal was er een ontploffing bij een energiecentrale in Islamabad, in Centraal-Iran. Volgens de leiding van de centrale was de oorzaak slijtage van een transformator.

In het land is sinds eind vorige maand een reeks mysterieuze explosies en branden geweest. Meest recent was eerder deze week een grote brand in de belangrijkste havenstad Busher. De andere incidenten waren bij onder meer een nucleair complex en een militair terrein bij de hoofdstad Teheran. De autoriteiten hebben hierover nauwelijks of geen uitsluitsel gegeven.

Volgens waarnemers in het westen gaat het mogelijk om sabotage. Een onbekende groep claimde verantwoordelijk te zijn voor de „aanslag” op het nucleaire complex.