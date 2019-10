Nieuwe Eurocommissaris voor Hongarije en Roemenië

De Hongaarse premier Viktor Orban maakte maandagavond bekend dat hij Oliver Varhelyi, de Hongaarse ambassadeur in Brussel, als de nieuwe kandidaat-Eurocommissaris voordraagt.

Dat zei Orban tijdens een persconferentie in Boedapest. De benoeming van Varhelyi kwam uren nadat de commissie Juridische Zaken in het Europees Parlement (EP) de vorige Hongaarse kandidaat, Laszlo Trocsanyi, met negen stemmen voor en twaalf stemmen tegen, wegstemde.

De EP-commissie achtte Trocsanyi ongeschikt voor de positie als Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding vanwege financiële belangenverstrengeling. De Hongaar noemt zijn afwijzing „een verzameling leugens” en „overduidelijk onrecht.”

De nieuwe kandidaat Varhelyi is naast ambassadeur, jurist. Hij heeft ervaring binnen het Hongaarse ministerie van Justitie en staat net als Trocsanyi bekend als een aanhanger van Orban en diens beleid. Hongarije zal mogelijk de portefeuille Nabuurschap en Uitbreiding behouden, om verdere uitstel van het aanstellingsproces te voorkomen.

Ook de Roemeense kandidaat, Rovana Plumb (portefeuille Transport), is maandag vanwege financiële belangenverstrengeling door de EP-commissie ongeschikt bevonden. Zij werd met zeven stemmen voor, maar dertien stemmen tegen, weggestemd. Roemenië heeft nog geen nieuwe kandidaat-commissaris voorgedragen.

Het afkeuren van een kandidaat voor de officiële hoorzitting in het EP, is nog niet eerder voorgekomen. Het is echter wel gebruikelijk dat Europarlementariërs elke vijf jaar minstens één beoogde Eurocommissaris wegstemmen.

Critici stellen dat het wegstemmen van de kandidaten een nederlaag is voor de aanstaande Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. The Financial Times meldde echter dat het geen geheim is dat Von der Leyen niet tevreden was met de eerste keuzes van Boekarest en Boedapest. Zij zou mogelijk opzettelijk een ‘zwaar’ takenpakket aan hen hebben gegeven, zodat de kans op het overleven van het proces minimaal werd.