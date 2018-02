Nieuwe emoji’s: rood haar, grijs haar en kaal

Mensen die apps als WhatsApp en Messenger gebruiken, krijgen straks 157 nieuwe emoji’s tot hun beschikking. Waarschijnlijk kunnen ze die vanaf augustus of september gebruiken.

Een van de veranderingen is dat er straks verschillende haarstijlen mogelijk zijn. Zo kan een gezichtje rood of grijs haar krijgen, of krullen, of kaal zijn. Het was al mogelijk om de huidskleur aan te passen. Superhelden en slechteriken kunnen straks ook vrouwelijk worden. Een andere verandering is dat de huidskeur van benen en voeten kan worden veranderd.

Andere nieuwe emoji’s zijn onder meer de piratenvlag, een softball, een kreeft, een mug, een verhit en een bevroren gezicht, een gezicht met een feesthoedje, een bot, een tand, een wandelschoen, een witte laboratoriumjas, een lama, een nijlpaard, een zwaan, paksoi, een bagel, vuurwerk, een puzzelstuk, een telraam, een magneet, een reageerbuis en zeep.

De nieuwe lijst is bekendgemaakt door het Unicode Consortium, het samenwerkingsverband van grote techbedrijven dat over de icoontjes gaat. In totaal zijn er nu bijna 3000 emoji’s.