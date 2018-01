Nieuwe Duitse ‘kilo’ verkocht aan Taiwan

Het is een kogel van silicium van nog geen tien centimeter doorsnee en weegt precies een kilo. Dit glanzende voorwerp is een prototype van de nieuwe Duitse standaardkilo en is voor een miljoen euro verkocht aan Taiwan. Dat meldt het natuurkundig instituut PTB in Braunschweig.

De huidige standaardkilo ligt in Parijs, maar moet in 2019 vervangen worden omdat er afwijkingen zijn ontstaan in vergelijkingen met de controle-exemplaren.

Net als bij de meter zoeken wetenschappers naar natuurkundige formules om deze eenheid te berekenen. De formule voor de kilo kan worden berekend via de constante van Planck, aangeduid met h. Alleen hoe bepaal je die constante? Amerikanen gebruiken een speciale Kibble-weegschaal, Duitsers tellen het aantal atomen in een bol zuiver silicium.

Op 20 mei 2019 wordt de precieze formule voor de kilo vastgesteld. Vooruitlopend daarop heeft Duitsland alvast acht standaardkilo’s gemaakt.