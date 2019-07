Nieuwe demonstratie in Hongkong

Duizenden mensen zijn zondag in Hongkong de straat opgegaan voor een nieuw protest tegen de leider Carrie Lam en de manier waarop zij omgaat met een omstreden wet die uitlevering aan China mogelijk maakt. De betogers eisen dat die wet, die vooralsnog van tafel is, definitief de prullenbak in gaat.

De stadstaat is al maanden het decor van soms heftige demonstraties waar miljoenen inwoners aan deelnamen. Onder druk van die protesten heeft Lam de wet al in de ijskast gezet.

Zondag worden tienduizenden deelnemers verwacht voor een mars door de stad. Zaterdag was er een demonstratie van mensen die het geweld bij de demonstraties zat zijn en hun steun wilden betuigen aan de politie.

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China. Het heeft sindsdien een autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien China als buitenland.