Het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus is dat van de uitbraak van het SARS-virus in 2002/2003 voorbijgeschoten. Dat blijkt uit cijfers van de gezondheidscommissie in China.

Dat meldde vrijdag dat er 9692 mensen met het nieuwe coronavirus besmet zijn, terwijl er 213 patiënten zijn overleden. De SARS-epidemie trof destijds 8096 mensen en doodde 774 mensen. Het nieuwe coronavirus is verwant aan SARS.