‘Nieuwe coronamaatregelen voor Duitse scholen van tafel’

De Duitse regering ziet af van sommige coronamaatregelen die het wilde nemen op scholen, zoals kleinere klassen en een mondkapjesplicht voor meer leerlingen. Dat bericht persbureau Reuters, dat inzage kreeg in een conceptvoorstel. Leiders van deelstaten zouden bezwaar hebben gemaakt tegen de plannen.

De maatregelen die de nationale regering had bedacht voor scholen, waren volgens critici onhaalbaar. Zo zou het verkleinen van klassen betekenen dat meer docenten nodig zijn. Bondskanselier Angela Merkel kondigt later op de dag na overleg met regionale leiders waarschijnlijk wel andere maatregelen aan die verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan.

Merkel vergadert dan over een week weer met leiders van deelstaten. Dat wordt opnieuw gesproken over mogelijkheden om overdracht van het virus op scholen en kinderopvanglocaties tegen te gaan. In Duitsland is al een zogenoemde lockdown light van kracht. Horecazaken moesten sluiten, maar scholen mochten wel openblijven.