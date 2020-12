Nieuwe coronagevallen duiken op in Vietnam

In Vietnam, dat tot nu relatief weinig last had van de coronapandemie, duiken nieuwe besmettingen op. Dinsdag maakte het land melding van twee nieuwe coronagevallen die verband houden met een nieuwe binnenlandse infectie in Ho Chi Minhstad, het zakencentrum van het land, aldus de regering.

Het land staat weer op scherp nadat de autoriteiten maandag een eerste besmetting na 89 dagen rapporteerden. De autoriteiten sloten verschillende wijken in de dichtbevolkte stad af.

Vietnam heeft in totaal 1349 besmettingen met het coronavirus geregistreerd, met 35 doden.