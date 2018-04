Nieuwe confrontatie dreigt bij grens Israël en Gaza

Palestijnen maken zich op voor nieuwe grootschalige protestacties aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Hamas heeft mensen opgeroepen in nog grotere aantallen naar het gebied te komen dan een week geleden, toen zestien doden vielen tijdens de protesten.

Ook dit keer dreigen de protestacties te ontaarden in geweld. De organisatoren hebben duizenden banden geregeld om bij de grens in brand te steken. Zo hopen ze Israëlische scherpschutters het zicht te ontnemen. Ook worden betogers aangespoord om met spiegels zonlicht te weerkaatsen in de ogen van Israëlische militairen.

De Israëlische minister Avigdor Lieberman (Defensie) heeft gewaarschuwd dat het leger zal optreden om de grens te verdedigen. De krant Haaretz bericht dat de strijdkrachten rekening houden met zo'n 50.000 betogers, vele duizenden meer dan een week geleden. Scherpschutters mogen schieten op mensen die het grenshek naderen met de bedoeling Israël binnen te komen.