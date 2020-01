Nieuwe Chinese gezant noemt systeem voordeel voor Hongkong

De nieuwe gezant van Peking in Hongkong noemt het beleid van ‘een land, twee systemen’ een groot voordeel voor Hongkong. Volgens Luo Huining heeft vooral Hongkong baat bij dat systeem.

De 65-jarige Luo vervangt Wang Zhimin, die sinds 2017 de Chinese gezant in Hongkong was. De gezant brengt verslag uit aan de Chinese regering en oefent namens die regering invloed uit op de politiek in Hongkong.

„China is de belangrijkste bondgenoot van de stadstaat. Ik hoop dat Hongkong snel weer de juiste weg vindt”, aldus Luo. „De stad heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de modernisering van China.”

Luo sprak maandag ook zijn vertrouwen uit in de leider van Hongkong Carrie Lam. „Ik ga ervan uit dat de wet onder Lam goed wordt gevolgd.”

In Hongkong is al sinds april vorig jaar sprake van onrust en massale protesten tegen de regering en de Chinese invloed.