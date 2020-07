De nieuwe snelwegbrug in het Italiaanse Genua die een ingestort viaduct vervangt, wordt op 3 augustus ingewijd. Dat meldt de burgemeester van de havenstad. Elf dagen later is het precies twee jaar geleden dat tijdens hevige regenval een groot deel van de oude Morandibrug bezweek, waarbij 43 mensen om het leven kwamen.

Het nieuwe bouwwerk, de San Giorgiobrug, is ontworpen door sterarchitect Renzo Piano, die uit Genua komt. Het is nog steeds onduidelijk waarom de Morandibrug instortte.